Bundesaußenminister Maas führt heute politische Gespräche im Iran.

Dabei will er sich für den Fortbestand des Atomabkommens einsetzen. Die USA hatten vor einem Jahr einseitig ihren Ausstieg aus dem Vertrag erklärt, an dem auch Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland beteiligt sind. Der Iran droht nun seinerseits damit, bestimmte Anforderungen der Vereinbarungen nicht mehr zu erfüllen.



In den vergangenen Wochen haben die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zugenommen. Maas hat vor einem Flächenbrand im Nahen Osten gewarnt, sollten alle Rettungsversuche für das Atomabkommen scheitern. Er trifft heute in Teheran mit Präsident Ruhani und mit Außenminister Sarif zusammen.