Im Iran ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wegen des Vorwurfs der Spionage für die USA hingerichtet worden.

Das teilte das Justizministerium in Teheran mit. Der Mann war von einem Gericht für schuldig befunden worden, nach seiner Pensionierung geheime Informationen gegen Geld an den US-Auslandsgeheimdienst CIA weitergeleitet zu haben.



Das Oberste Gericht des Iran bestätigte zudem die Todesurteile gegen drei Männer, die im vergangenen Jahr an Protesten gegen die Regierung teilgenommen hatten. Sie waren im November 2019 bei den tagelangen teils gewaltsamen Protesten gegen die Erhöhung der Benzinpreise festgenommen worden. Die politische Führung bezeichnete die Demonstranten damals als Söldner der USA, Israels und Saudi-Arabiens.