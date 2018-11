Der Westen des Iran ist von einem Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert worden.

Nach Angaben von Hilfsorganisationen wurden mehr als 170 Menschen verletzt. Das Epizentrum lag in der Provinz Kermanschah an der Grenze zum Irak, wie das Staatsfernsehen berichtet. In der Folge gab es in der Region mindestens vier Nachbeben.



Die Bewohner verließen in Panik ihre Häuser und strömten auf die Straßen, wie der staatliche Fernsehsender IRIB berichtet.



In der Region waren vor rund einem Jahr bei einem schweren Erdbeben mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende wurden obdachlos.