Der Westen des Iran ist von einem Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert worden.

Offiziell ist inzwischen von etwa 400 Verletzten die Rede. Rettungskräfte seien auf dem Weg zur betroffenen Region. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es bei dem Beben keine Toten. Die Erschütterungen waren auch in den benachbarten Provinzen sowie im Irak und in Kuwait zu spüren.



In der betroffenen Region waren vor rund einem Jahr bei einem schweren Erdbeben mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende wurden obdachlos.