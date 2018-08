Im Iran sind in den vergangenen Wochen mehr als 60 Verdächtige wegen schwerer Wirtschaftskriminalität festgenommen worden.

Das teilten die zuständigen Justizbehörden in Teheran mit. Zudem sei mehr als hundert Regierungsmitarbeitern untersagt worden, das Land zu verlassen. Die Nachrichtenagentur Misan zitierte einen Justizsprecher, der den USA eine Mitschuld gab, weil diese durch die erneuten Sanktionen Druck auf das Land ausübten. Die Betroffenen hätten wichtige Waren gehortet und geschmuggelt.



Gestern hatte das geistliche Oberhaupt Ayatollah Chamenei die Einrichtung besonderer Revolutionsgerichte für Wirtschaftsvergehen bewilligt. Die Regierung in Teheran steht seit Monaten wegen der schwächelnden Wirtschaft, der hohen Arbeitslosigkeit und der steigenden Inflation unter Druck. In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Streiks und Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft.