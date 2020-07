In der südwest-iranischen Hafenstadt Buschehr sind nach übereinstimmenden Berichten Brände auf mehreren Schiffen ausgebrochen.

Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur gibt es bislang keine Angaben über mögliche Opfer.



In den vergangenen Wochen hat es im Iran mehrfach Explosionen gegeben. Dabei wurde unter anderem die Atomanlage Natans beschädigt, in der Zentrifugen für die Anreicherung von Uran gebaut werden. Deswegen gab es in diesem Fall auch Spekulationen, ob es sich bei den Explosionen um Sabotage gehandelt haben könnte.