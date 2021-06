Bei den US-Luftangriffen im irakisch-syrischen Grenzgebiet sind offenbar mehrere Kämpfer pro-iranischer Milizen getötet worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, gibt es sieben Todesopfer und mehrere Schwerverletzte. Ein Waffenlager und ein Militärposten seien zerstört worden. Unter den irakischen Milizen ist von vier Toten die Rede. Die vom Iran unterstützten Kräfte aus dem Irak kämpfen in Syrien in der Regel für Staatschef Assad. Im Irak versuchen sie, den Abzug der US-Truppen zu erzwingen. Der Iran unterstützt bewaffnete Gruppen in beiden Staaten, um seinen politischen Einfluss in der Region auszubauen.



Die USA hatten in der Nacht Luftangriffe auf mehrere Ziele geflogen. Mit Hilfe von Drohnen würden immer wieder Angriffe auf amerikanische Einrichtungen im Irak gestartet, teilte das Pentagon mit.

