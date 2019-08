Der Iran hat bei seinem Teilausstieg aus dem Atomabkommen die Obergrenze der erlaubten Uranvorräte inzwischen deutlich überschritten.

In einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde heißt es, dass das Uran zudem stärker angereichert worden sei als in der Vereinbarung festgelegt. Teheran begründet dies damit, dass Zusagen von der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Öl-Exporten nicht eingehalten worden seien. Die USA waren im vergangenen Jahr einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und haben darüber hinaus die Sanktionen gegen die Islamische Republik verschärft. Präsident Trump verlangt schärfere Vorgaben als in der Vereinbarung vorgesehen, um Teheran am Bau einer Atombombe zu hindern.



Der Iran hat bereits angekündigt, den Grad der Anreicherung seines Urans noch weiter zu steigern.