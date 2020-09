Die im Iran inhaftierte Menschenrechtlerin Nasrin Sotudeh hat ihren Hungerstreik nach fast 50 Tagen beendet.

Dies teilte ihr Ehemann per Twitter mit und begründete die Entscheidung mit dem schlechten gesundheitlichen Zustand seiner Frau. Sotudeh war wegen einer Herzschwäche fünf Tage lang in einem Krankenhaus in Teheran behandelt worden. Anschließend wurde sie ins Gefängnis zurückgebracht.



Mit dem Hungerstreik wollte die 57-jährige Anwältin und Frauenrechtlerin gegen die Haftbedingungen der politischen Gefangenen während der Corona-Pandemie protestieren. Sotudeh war im Jahr 2018 wegen des Vorwurfs der "staatsfeindlichen Propaganda" zu einer Haftstrafe von mehr als 30 Jahren sowie zu 148 Peitschenhieben verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.