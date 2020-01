In Teheran haben sich tausende Menschen versammelt, um die Opfer des Flugzeugabschusses zu betrauern und gegen die politische Führung zu demonstrieren. Darüber berichten unter anderem die ARD-Korrespondentin Amiri und die New York Times. Hintergrund ist das Eingeständnis der iranischen Führung und insbesondere der Revolutionsgarde, die ukrainische Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord abgeschossen zu haben - was die Behörden tagelang bestritten hatten.

Jetzt wird von einem "unverzeihlichen Fehler" gesprochen. Korrespondentin Amiri sagte auf tagesschau.de, die Menschen seien unglaublich wütend auf die Regierung und das System. Dieses Mal sei auch die Mittelschicht vertreten, die bei den letzten Protesten gefehlt habe. Der Zorn der Demonstrierenden richtet sich ausdrücklich auch gegen den Obersten Führer des Landes, Ayatollah Khamenei. Inzwischen gibt es Berichte, nach denen die Sicherheitskräfte auch Tränengas gegen die Menge einsetzen. Erst im November hatte das Regime Proteste brutal niedergeschlagen.