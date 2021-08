Der neue iranische Präsident Raisi will die Atomverhandlungen nur unter der Bedingung weiterführen, dass diese zu einer Aufhebung der US-Sanktionen führen.

Es werde jede diplomatische Initiative unterstützt, die dazu führe, dass die Strafmaßnahmen endeten, schrieb Raisi per Twitter. Raisi hatte gestern bei seiner Vereidigung vor dem Parlament in Teheran erklärt, dass sein Land an einer Beilegung des Atomstreits mit dem Westen interessiert sei. - Seit April finden in Wien Verhandlungen über eine Rettung des Atomabkommens von 2015 statt.

