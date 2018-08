Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho reist in der kommenden Woche in den Iran.

In der Hauptstadt Teheran sei am Dienstag ein Treffen mit seinem Kollegen Sarif geplant, meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die diplomatischen Kontakte zwischen den beiden Ländern hatten sich zuletzt intensiviert.



Nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA hatte Ri im April eine ranghohe iranische Delegation am Rande einer Konferenz der Blockfreien Staaten in Aserbaidschan getroffen. Auch zur Amtseinführung nach der Wiederwahl von Präsident Rohani reiste im August 2017 eine nordkoreanische Abordnung nach Teheran.