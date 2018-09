Der Iran verzichtet laut Presseberichten auf einen umstrittenen Bargeldtransfer von 300 Millionen Euro aus Deutschland. Die Europäisch-Iranische Handelsbank habe die Bundesbank und die Bundesregierung darüber informiert, dass sie das Vorhaben vorerst nicht weiter verfolge.

Bei den 300 Millionen Euro handelt es sich um ein Guthaben der iranischen staatlichen Handelsbank bei der Bundesbank. Das Geld sollte per Flugzeug in den Iran gebracht werden, da es wegen bestehender Sanktionen nicht in den Iran überwiesen werden kann.



Die USA hatten die Bundesregierung gedrängt, den Geldtransfer zu verhindern. Washington hatte im Mai das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt und neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Auch Banken, die Geschäfte mit iranischen Geldinstituten machen, drohen US-Strafmaßnahmen.