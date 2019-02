Das iranische Parlament macht sich dafür stark, dass Außenminister Sarif im Amt bleibt.

Sarif hatte per Instagram seinen Rücktritt angekündigt. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna fordert die Mehrheit der Abgeordneten Präsident Ruhani in einem Brief auf, das Rücktrittsgesuch nicht anzunehmen. Das Präsidialamt hat bereits erklärt, Sarif leiste gute Arbeit und werde das weiterhin tun. Eine offizille Entscheidung Ruhanis wurde aber noch nicht bekanntgegeben.



Außenminister Sarif war maßgeblich an den Verhandlungen über das Atomabkommen beteiligt. Die USA haben sich inzwischen daraus zurückgezogen und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Sarif geriet daraufhin innenpolitisch unter Druck.