Die Bundesregierung hält auch nach der US-Kritik an der Umgehung von Sanktionen gegen den Iran fest.

Die Beratungen seien intensiv und dauerten an, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Man sei in enger Abstimmung mit der EU-Kommission, Frankreich und Großbritannien bei der Frage, wie die Zweckgesellschaft gestaltet werden solle. Die Gesellschaft soll die Bezahlung iranischer Exporte ermöglichen, darunter auch die für das Land wichtigen Erdölausfuhren. Die USA hatten die Pläne kritisiert. Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump, Bolton, sagte in New York, die Vereinigten Staaten würden nicht zulassen, dass Europa die Sanktionen umgehe. US-Präsident Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt. Die EU hält weiter an dem Vertrag fest.