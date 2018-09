Im Streit über den Umgang mit dem Iran haben die USA den Ton gegenüber der Europäischen Union verschärft.

Anlass ist die geplante Gründung einer Zweckgesellschaft, die es europäischen Firmen ermöglichen soll, trotz bestehender US-Sanktionen mit dem Iran Geschäfte zu machen. Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump, Bolton, sagte in New York, die Vereinigten Staaten würden nicht zulassen, dass Europa die Sanktionen umgehe. Außenminister Pompeo nannte die geplante Zweckgesellschaft "eine der kontraproduktivsten Maßnahmen, die man sich für Frieden und Sicherheit in der Region vorstellen könne".



Die USA verdächtigen den Iran, weiter nach Nuklearwaffen zu streben. Präsident Trump hat das internationale Atomabkommen deshalb einseitig aufgekündigt. Die EU hält weiter an dem Vertrag fest.



Der Umgang mit dem Iran ist am Nachmittag auch Thema im UNO-Sicherheitsrat. Die Sitzung wird von Trump geleitet.