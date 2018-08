Die Proteste gegen das iranische Regime scheinen zu wachsen.

Über das Wochenende sollen in mehreren Städten zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen sein. In Online-Netzwerken gab es dazu diverse Berichte, zudem wurden Handy-Videos veröffentlicht. Inzwischen finden die Protestkundgebungen offenbar auch in Fußballstadien statt. Aufnahmen zeigen Hunderte Fans, die während des Spitzenspiels zwischen Esteghlal Teheran und Tractor Sazi Täbris unter anderem "Tod dem Diktator" riefen; gemeint ist der oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, der dem regierenden islamischen Klerus vorsteht. Das Spiel sei live im Staatsfernsehen übertragen, der Ton in manchen Phasen jedoch heruntergedreht und ganz abgestellt worden, berichten iranische Internetnutzer. Auch einige Mullahs und ihre Studenten sollen sich an den Unmutsbekundungen beteiligt und die Todesstrafe für korrupte Beamte gefordert haben. Eine unabhängige Überprüfung der Darstellungen war nicht möglich.



Wegen der akuten Wirtschaftskrise nach dem Rückzug der USA aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 und der Verhängung neuer US-Sanktionen kam es in der Vergangenheit immer wieder in iranischen Städten zu Kundgebungen. Nach Demonstrationen zur Jahreswende und im Juni gelten diese nun als dritte Protestwelle.