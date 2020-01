Bei neuen regierungskritischen Protesten im Iran ist die Polizei offenbar abermals mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen.

In Filmen im Internet ist zu sehen, wie Menschenmengen auf dem Asadi-Platz in Teheran mit Tränengas auseinandergetrieben werden. Manche Teilnehmer scheinen verletzt zu sein, sie bluten. Die iranische Regierung bestritt einen Einsatz von Waffen der Sicherheitskräfte.



Die neuen Proteste hatten am Samstag begonnen, nachdem die Revolutionsgarden den irrtümlichen Abschuss des ukrainischen Passsagierflugzeugs zugegeben hatten.



Eine erste Protestwelle gegen die Führung des Landes hatte es bereits Mitte November gegeben; sie war durch eine Erhöhung des Benzinpreises ausgelöst worden. Auch damals wurden die Demonstrationen teils blutig niedergeschlagen.