Der iranische Präsident Rohani hat anlässlich des persischen Neujahrsfestes mehr Demokratie im Iran gefordert.

In einer Fernsehansprache sagte Rohani, Demokratie sei ein nationales Kapital, das es unbedingt zu schützen gelte. Nur das Volk dürfe über sein politisches Schicksal entscheiden. Daher sollte die bevorstehende Präsidentenwahl auch in einem demokratisch Rahmen stattfinden.



Nach westlichem Verständnis spricht man im Falle Irans allerdings nicht von einer Demokratie. So sind etwa Religion und Staat nicht getrennt und Präsidentschaftskandidaten werden nach einer Gesinnungsprüfung bestimmt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.