Der iranische Präsident Rohani hat das Rücktrittsgesuch von Außenminister Sarif offiziell abgelehnt.

Der Rücktritt sei nicht im Interesse des Landes und er stimme ihm deshalb nicht zu, schrieb Rohani in einem Brief, der auf der Internetseite der Regierung veröffentlicht wurde. Sarif hatte am Montag seinen Rücktritt eingereicht, ohne dies genauer zu begründen. Spekuliert wird darüber, dass der Druck iranischer Hardliner ihn dazu veranlasst haben könnte.



Unterdessen meldet die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur ISNA, dass Sarif an der offiziellen Begrüßung eines Staatsgastes teilgenommen habe. Dies könnte darauf hindeuten, dass er seine Entscheidung zurückgenommen hat.