Der iranische Präsident Rohani will den Rücktritt von Außenminister Sarif nicht akzeptieren.

Das Präsidialamt teilte mit, Sarif habe bis jetzt bravourös seine Arbeit verrichtet und werde es auch weiterhin tun. Die Regierung halte zu ihm. Sarif hatte kurz zuvor auf Istagram seinen Rücktritt angekündigt. In seiner Erklärung heißt es, er entschuldige sich dafür, dass er nicht mehr in der Lage sei, sein Amt weiter auszuüben und für alle seine Unzulänglichkeiten in seiner Amtszeit. Sarif war maßgeblich an den Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran beteiligt, das 2015 geschlossen wurde. Die USA zogen sich unter Präsident Trump allerdings aus dem Vertrag zurück.