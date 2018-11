Der Iran hat Israel erneut das Existenzrecht abgesprochen.

Auf einer Konferenz zur islamischen Einheit in Teheran bezeichnete der iranische Präsident Ruhani Israel als ein "Krebsgeschwür" im Nahen Osten und als illegitim. Er rief zudem alle islamischen Staaten auf, sich vereint gegen die USA zu stellen, da diese Israel alles erlaubten.



Der israelische Regierungschef Netanjahu erklärte in einer Reaktion, das Ruhani in einer Hetzrede zur Zerstörung Israels aufrufe, zeige erneut, dass sich die internationale Gemeinschaft den US-Sanktionen gegen das Terrorregime in Teheran anschließen sollte.