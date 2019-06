Der Iran ist nach den Worten von Präsident Ruhani nur zu Verhandlungen mit den USA bereit, wenn diese zum Atomabkommen zurückkehren und die Sanktionen aufheben.

Entsprechend äußerte sich Ruhani bei einer Kabinettssitzung in Teheran. Der Weg der amerikanischen Regierung, den Vertrag zu kündigen, sei falsch gewesen. Die Rückkehr zu dem Abkommen würde die Interessen aller Seiten sichern. Das iranische Staatsoberhaupt Chamenei erklärte, die Regierung unter Präsident Trump sei die böseste der USA überhaupt. Die iranische Nation werde sich den Vereinigten Staaten nicht beugen.



Trump warnte Teheran erneut vor einem militärischen Konflikt und betonte zugleich, dass er keinen Krieg wolle. Allerdings sei sein Land in einer sehr starken Position, sollte etwas geschehen, sagte er in einem Fernsehinterview.