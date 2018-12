Der iranische Präsident Ruhani hat den Westen vor einer wirtschaftlichen Schwächung seines Landes durch Sanktionen gewarnt.

In einer im Fernsehen übertragenen Rede sagte Ruhani, die Fähigkeit des Irans zur Bekämpfung von Drogenhandel und Terrorismus könnte dadurch geschmälert werden. In der Folge könne es im Westen zu einer - so wörtlich - "Flut von Drogen, Flüchtlingen und Anschlägen" kommen. Ruhani bezeichnete die von den USA verhängten Sanktionen gegen den Iran als "Wirtschaftsterrorismus". Sie zielten darauf ab, Panik zu verbreiten und Investoren fernzuhalten.



Die USA werfen dem Iran vor, gegen das Atomabkommen zu verstoßen und weiterhin nach Nuklearwaffen zu streben.