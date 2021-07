Im Südwesten des Irans hat es Proteste gegen die anhaltende Wasserknappheit gegeben.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Demonstranten in mehreren Städten in der Provinz Chuzestan Reifen in Brand setzten, um Straßen zu blockieren. Sicherheitskräfte versuchten offenbar, die Menschenmenge mit Schüssen auseinanderzutreiben. Im Iran herrscht die schlimmste Dürre seit 50 Jahren. Die Wasserknappheit hatte immer wieder zu Stromausfällen geführt. In den vergangenen Wochen hatte es auch Proteste von tausenden Arbeitern im wichtigen Energiesektor gegeben. Sie forderten bessere Löhne und Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.