Im Iran hat die Regierung Frauen generell den Zutritt zum nächsten WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft erlaubt.

Dies gab das Sportministerium in Teheran bekannt. Die Partie findet im Oktober in der Hauptstadt statt; Gegner ist Kambodscha. Mit dem Schritt gab die iranische Regierung offenbar dem Druck des Fußball-Weltverbands FIFA nach. Dieser hatte dem islamischen Land mit Konsequenzen gedroht, sollte es weiter am Ausschluss der Frauen festhalten.



Seit der Islamischen Revolution 1979 ist es Frauen im Iran nicht gestattet, Fußballspiele zu besuchen. Die Machthaber argumentieren, die Frauen müssten der "maskulinen Atmosphäre" sowie dem "Blick auf leicht-bekleidete Männer" entzogen werden. In der jüngeren Vergangenheit lockerte die Regierung die Auflagen etwas und ließ ausgewählte Frauen ins Stadion. Andere weibliche Fans dagegen, die unbefugt Fußballspiele besucht hatten, wurden vorübergehend festgenommen.