Der Iran zieht sich weiter aus dem Atomabkommen von 2015 zurück.

Man werde sich künftig nicht mehr an die Begrenzung der Zentrifugen für die Urananreicherung halten, teilte die Regierung mit. Die Entscheidung könne zurückgenommen werden, falls die USA ihre Sanktionen aufheben. Man werde weiter mit der Internationalen Atomenergie-Behörde zusammenarbeiten.



In dem in Wien geschlossenen Abkommen hatte der Iran mit den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland vereinbart, sein Nuklearprogramm so zu ändern, dass er keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA stiegen aber 2018 aus dem Vertrag aus und verhängten neue Strafmaßnahmen. Daraufhin setzte der Iran wichtige Klauseln des Abkommens außer Kraft, betonte jedoch, dass der Vertrag grundsätzlich weiter gelte.