Außenminister Maas und der iranische Präsident Ruhani halten das Atomabkommen trotz der derzeitigen Krise für immer noch zu retten. Maas sagte nach seiner Iran-Reise im ZDF, der Vertrag habe noch eine Zukunft, solange alle Seiten ihre Verpflichtungen erfüllten.

Deutschland, Großbritannien und Frankreich stünden zu dem Abkommen, betonte Maas. So bringe Deutschland mit den europäischen Partnern das Zahlungsinstrument Instex auf den Weg. Dieses soll es Unternehmen ermöglichen, trotz der US-Sanktionen weiter Handel mit dem Iran zu treiben.



Zugleich betonte Maas, auch der Iran müsse seine Verpflichtungen erfüllen. Teheran dürfe nicht mehr Uran anreichern, als in dem Atomabkommen erlaubt sei. Wenn nach den USA auch der Iran austrete, würde sich das Land international isolieren.



Maas hatte sich in Teheran mit seinem Amtskollegen Sarif sowie dem Präsidenten Ruhani getroffen (Audio-Link). Dieser betonte, Deutschland und die EU könnten eine entscheidende und positive Rolle spielen, um das Abkommen zu erhalten. Besonders die Europäer müssten sich gegen die amerikanischen Sanktionen und den - Zitat - "Wirtschaftsterrorismus" der USA wehren.

Iran spricht von "Wirtschaftsterrorismus" der USA

Der Iran hat den europäischen Vertragspartnern wiederholt vorgeworfen, sie hätten es zugelassen, dass aufgrund amerikanischer Drohungen der Handel auch mit Europa eingebrochen ist. Banken und Unternehmen, die mit dem Iran Handel treiben, müssen mit US-Sanktionen rechnen. Da die USA für viele Europäer der bedeutendere Handelspartner sind, sehen sich Unternehmen gezwungen, auf ihr Iran-Geschäft zu verzichten.



Der Handel zwischen Deutschland und dem Iran war zu Jahresbeginn in der Tat eingebrochen. Die Exporte Deutschlands in die Islamische Republik lagen nach einem Bericht der Funke Mediengruppe bei rund 233 Millionen Euro. Das seien fast 53 Prozent weniger gewesen als im Vorjahreszeitraum, hieß es unter Berufung auf den Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Auch die Importe gingen demnach um über 40 Prozent zurück.