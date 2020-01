Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Salami, hat nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA mit Racheakten gedroht.

Er sagte vor der Beisetzung des Getöteten, der Iran werde jene Orte in Brand stecken, die von den USA unterstützt würden. Soleimani wird heute in seiner Heimatstadt Kerman beigesetzt. Der Andrang ist ähnlich groß wie bei den vorherigen Zeremonien in Teheran und anderen Städten des Landes, an denen Hunderttausende teilnahmen.



Der ehemalige deutsche Botschafter im Irak und im Iran, Erbel, rechnet nicht mit einer militärischen Konfrontation der beiden Länder mit den USA. Der Iran habe zu schlechte Waffensysteme und der Irak könne sich ein schwieriges Verhältnis zu Washington und anderen Großmächten nicht leisten, sagte Erbel im Deutschlandfunk. Er vermute aber, dass Teheran weiter auf kleinere militärische Handlungen setze.



Der Irak hatte gestern an den UNO-Sicherheitsrat appelliert, die Tötung Soleimanis zu verurteilen. In einem Brief des irakischen UNO-Botschafters heißt es, der US-Drohnenangriff stelle eine Aggression gegen das Volk und die Regierung des Irak dar.