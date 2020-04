Die iranische Revolutionsgarde hat nach eigenen Angaben erstmals einen Militärsatelliten in die Erdumlaufbahn geschossen.

Der Start in der iranischen Wüste sei erfolgreich verlaufen, teilte die paramilitärische Organisation auf ihrer Webseite mit.



In den vergangenen Monaten waren mehrere Satellitenstarts gescheitert.



Die USA betrachten das Weltraumprogramm des Irans als Provokation. Die Regierung in Washington befürchtet, dass Teheran die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die Entwicklung ballistischer Raketen und sein Atomprogramm nutzt.