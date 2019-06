Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben eine US-Drohne abgeschossen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, wurde das unbemannte Flugzeug vom Typ "Global Hawk" in der südiranischen Provinz Hormozgan getroffen. Es sei in den iranischen Luftraum eingedrungen. Dagegen erklärte das US-Militär, dass kein amerikanisches Flugzeug im Iran unterwegs gewesen sei.



Nach der Kündigung des Atomabkommens durch die USA ist die Lage zwischen beiden Ländern angespannt. Die Situation spitzte sich in den vergangenen Tagen zu, als zwei Tanker im Golf von Oman angegriffen wurden. Die USA werfen dem Iran vor, für die Attacken verantwortlich zu sein. Dies bestreitet die Führung in Teheran.