Die angespannten Beziehungen zwischen den USA und Iran werden durch einen weiteren Vorfall belastet.

Die iranischen Revolutionsgarden haben eine US-Drohne abgeschossen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna geschah dies in der Provinz Hormosgan, also auf iranischem Gebiet. Der Fernsehsender Fox News berichtet dagegen unter Berufung auf US-Vertreter, der Abschuss sei in internationalem Luftraum nahe der Straße von Hormus erfolgt.



Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, sagte, der Abschuss der Drohne sei ein deutliches Zeichen an die US-Regierung, dass der Iran auf einen Angriff mit aller Deutlichkeit reagieren werde. Der Iran wolle keinen Krieg, sei aber bereit, sich zu verteidigen.



Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden unter anderem durch den Streit über das Atomabkommen mit dem Iran belastet. Die USA beschuldigen den Iran außerdem, für die Angriffe auf Tanker im Golf von Oman verantwortlich zu sein. Die Führung in Teheran bestreitet das.