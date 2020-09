Im Iran ist trotz internationaler Proteste der Ringer Navid Afkari hingerichtet worden.

Die Todesstrafe gegen den 27-jährigen sei in einem Gefängnis in Schiras vollstreckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Afkari soll bei Protesten gegen die Regierung im Jahr 2018 angesichts der wirtschaftlichen und politischen Lage im Land einen Sicherheitsbeamten getötet haben. Es heißt, er habe die Tat auch gestanden. Menschenrechtsorganisationen erklärten jedoch zuletzt, dieses Geständnis sei unter Folter erzwungen worden. Weltweit gab es Solidaritäts-Kampagnen für den Sportler. In Berlin versammelten sich Demonstranten vor der iranischen Botschaft.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.