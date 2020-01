Der iranische Präsident Rohani hat die Raketenangriffe auf US-geführte Militärstützpunkte im Irak verteidigt.

Falls die Vereinigten Staaten weitere Angriffe und Verbrechen gegen den Iran planen sollten, werde man darauf eine Antwort geben, die noch härter ausfallen werde als in der vergangenen Nacht, heißt es in einer Erklärung Rohanis. Die iranische Führung reagierte mit der Bombardierung von Militärstützpunkten auf die gezielte Tötung des hochrangigen Generals Soleimani durch die USA. Der irakische Ministerpräsident Mahdi erklärte, seine Regierung sei von Teheran in einer Nachricht kurz vor Mitternacht über die Angriffe informiert worden. Mahdi warnte vor einer weiteren Eskalation, die zu einem Krieg in seinem Land und der gesamten Region führen könnte. Eine offizielle Erklärung der US-Regierung steht noch aus.

Europäische Union will vermitteln

Die Europäische Union bot an, in dem Konflikt zu vermitteln. EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen sagte nach einer Sondersitzung in Brüssel, der Gebrauch von Waffen müsse jetzt aufhören, um Raum für Dialog zu schaffen. Alle seien dazu aufgerufen, Gespräche wieder aufleben zu lassen. Die EU habe bewährte Beziehungen zu vielen Akteuren in der Region. Zudem machte von der Leyen deutlich, dass die EU an dem stark gefährdeten Atomabkommen mit dem Iran von 2015 festhalten will. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, er habe den iranischen Außenminister Sarif zu einem Treffen nach Brüssel eingeladen.

Bundesregierung verurteilt Angriffe

In Berlin verurteilten Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Maas die Raketenangriffe auf die Stützpunkte Erbil und Ain-al-Assad. Die Bundesregierung verschärfte die Sicherheitshinweise für den Irak. Auch von Reisen in den kurdischen Norden wird nun dringend abgeraten. Auf dem Stützpunkt im kurdischen Erbil sind auch Bundeswehrsoldaten stationiert. Unter ihnen gab es keine Verletzten. Auch andere vertretene Nationen erklärten, sie hätten nach den Angriffen im Irak keine Opfer zu verzeichnen.



Der Nahostexperte Lüders sagte im Deutschlandfunk, er halte den Iran für klug genug, die Reaktionen nicht zu übertreiben. Die USA jedoch wollten den Iran in die Knie zwingen.