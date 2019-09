Der iranische Präsident Rohani ist nur unter Bedingungen bereit, mit den USA über das internationale Atomabkommen zu verhandeln.

Washington müsse zuerst die Sanktionen aufheben, sagte Rohani vor der UNO-Vollversammlung in New York. Er betonte, der Iran habe sich nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen und trotz neuer Sanktionen ein Jahr lang an die Vereinbarung gehalten. Von den europäischen Vertragspartnern habe er in dieser Zeit nur schöne Worte gehört. Wenn die USA Interesse an Verhandlungen hätten, sollten sie zum Atomabkommen zurückkehren und ihre Sanktionen aufheben, sagte Rohani.