Der iranische Präsident Rohani verlangt von den USA die Aufhebung der Wirtschafts-Sanktionen.

Rohani sagte in Teheran, man sei zu Gesprächen bereit, Vorbedingung für ein Treffen mit Präsident Trump sei jedoch, dass die - so wörtlich - illegalen Strafmaßnahmen beendet würden. Andernfalls werde sich am Status Quo nichts ändern.



Trump hatte gestern ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten in Aussicht gestellt. Wenn die Umstände stimmten, sei er zu einem Gespräch bereit, sagte Trump zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz. Er halte einen Termin bereits in den nächsten Wochen für realistisch.