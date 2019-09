Der iranische Präsident Ruhani hat einen Friedensplan für die Straße von Hormus angekündigt.

Er werde ihn bei der UNO-Vollversammlung vorlegen, sagte Ruhani in Teheran. Der Iran wolle mit einer Koalition der Golfstaaten und ohne ausländische Schutzmächte für die Sicherheit der Schifffahrt im Persischen Golf sorgen. Jede Einmischung von außen sei gefährlich. Die Generaldebatte der Vereinten Nationen beginnt am Dienstag in New York.



Durch die Straße von Hormus wird fast ein Drittel der weltweiten Ölexporte verschifft. In der Meerenge gab es zuletzt mehrere Zwischenfälle. Im Juli beschlagnahmte der Iran einen britischen Öltanker im Golf, der immer noch nicht wieder freigegeben wurde. Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt.