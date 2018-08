Irans Präsident Ruhani hat zugesichert, die Wirtschaftskrise in seinem Land zu lösen.

Man werde die Probleme bewältigen, die mit den wieder geltenden US-Sanktionen verbunden seien, sagte Ruhani im Parlament in Teheran. In seiner vom Fernsehen übertragenen Rede erklärte er, der Iran habe keine Angst vor Amerika. Zugleich räumte er eine Vertrauenskrise in Teilen der Bevölkerung ein. Für den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen machte Ruhani regierungskritische Demonstrationen im Land mitverantwortlich. Die Proteste hätten US-Präsident Trump ermutigt, die Vereinbarung zu kündigen und die Sanktionen wieder in Kraft zu setzen.