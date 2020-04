Ungeachtet des Atomstreits der USA mit dem Iran hat Russland weiteren nuklearen Brennstoff an das iranische Atomkraftwerk Buschehr geliefert.

Das teilte die russische Botschaft in Teheran mit. Die Lieferung an die Anlage sei notwendig gewesen, damit der Reaktor weiter in Betrieb bleiben könne. Angaben zur Menge wurden nicht gemacht.



Das iranische Atomprogramm löst weltweit Besorgnis aus. 2018 waren die USA einseitig aus dem Wiener Abkommen von 2015 ausgestiegen und hatten den Iran mit Sanktionen belegt. Nach einem Jahr gab auch der Iran schrittweise immer mehr Regeln der Vereinbarung auf. In dem Abkommen mit den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland hatte sich der Iran verpflichtet, sein Nuklearprogramm so zu gestalten, dass das Land keine Atombomben bauen kann.