Eine entsprechende Einschätzung äußerten Experten der Internationalen Atomenergiebehörde, die am Dienstag die unterirdischen Atomanlage in Fordow besucht hatten. In der österreichischen Hauptstadt laufen gerade diplomatische Bemühungen zur Wiederherstellung des Nuklearpakts mit dem Iran. Es sind die ersten indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seit fünf Monaten. Dabei soll auch über eine mögliche Lockerung der US-Sanktionen gegen den Iran gesprochen werden. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China vermitteln in dem Konflikt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.