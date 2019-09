Im Iran gilt trotz erheblicher Proteste weiterhin ein Stadionverbot für weibliche Fußball-Fans.

Es habe in dieser Angelegenheit keine neue Anweisung des Sportministeriums gegeben, erklärte der Polizeichef von Teheran, Rahimi. Deshalb rate er allen Frauen, dem bevorstehenden Derby am Sonntag fernzubleiben. Hintergrund ist der tragische Tod einer fußballbegeisterten Frau, die sich selbst verbrannt hatte, nachdem ihr ein Gericht eröffnet hatte, dass sie wegen Verstoßes gegen das Stadionverbot für Frauen zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt werden könne. Sie hatte versucht, als Mann verkleidet in ein Stadion zu gelangen und war dabei von der Polizei erwischt worden. Die Frau war in Sozialen Medien auch als "Blaues Mädchen" bekannt - wegen der Vereinsfarbe des Teheraner Fußballclubs Esteghlal.



Die Spiele der beiden Hauptstadt-Teams Esteghlal und Persepolis Teheran sind der Höhepunkt der Fußball-Saison im Iran. Rund 100.000 Fans werden erwartet. Dass Frauen als Zuschauer m Stadion ausgeschlossen sind, beruht auf einer Entscheidung des konservativen Klerus, der argumentiert, islamische Frauen hätten bei Spielen mit - Zitat - frenetischen männlichen Fans und vulgären Slogans nichts zu suchen.



Das Verbot hatte unter Fußballern aber auch beim internationalen Fußball-Verband FIFA Protest ausgelöst. Mit Blick auf die WM-Qualifikationsspiele im Iran forderte FIFA-Präsident Infantino die iranischen Behörden auf, konkrete Schritte zu unternehmen, damit iranische und ausländische Frauen zu den Spielen gehen könnten. Es gibt allerdings darüberhinausgehende Forderungen an die FIFA, etwa den iranischen Verband zu suspendieren und von internationalen Wettbewerben wie der kommenden WM in Katar 2022 auszuschließen.