Im Iran gibt es erneut Proteste gegen die politische und religiöse Führung. In mindestens zwei Universitäten in Teheran versammelten sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Isna hunderte Menschen. Anlass ist der Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch das Militär.

Augenzeugen berichten, dass an mehreren Plätzen Teherans Sicherheitskräfte stationiert wurden. Bereits gestern hatte es Demonstrationen tausender Menschen gegeben, bei denen die Polizei Tränengas einsetzte.

Botschafter festgenommen

Der Iran steht auch wegen der vorübergehenden Festnahme des britischen Botschafters Macaire in der Kritik. Das Auswärtige Amt sprach von einem völlig inakzeptablen Verstoß gegen internationales Recht. Macaire war gestern Abend in Teheran etwa eine halbe Stunde lang festgesetzt worden, nachdem er an einer Trauerkundgebung für die Absturzopfer teilgenommen hatte. Macaire selbst betonte, es habe sich nicht um eine Demonstration gegen die iranische Regierung gehandelt.

"Unverzeihlicher Fehler"

Die iranischen Behörden hatten einen Abschuss des Passagierflugzeugs zunächst tagelang bestritten. Alle 176 Passagiere kamen dabei ums Leben, unter ihnen zahlreiche Kanadier. Der kanadische Premierminister Trudeau forderte den iranischen Präsidenten Rohani auf, für vollständige Klarheit über das Geschehen zu sorgen. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel. Die Ukraine stellte Entschädigungen für die Familien der Opfer in Aussicht.



Nach den bisherigen Angaben der iranischen Revolutionsgarde wurde die ukrainische Maschine versehentlich für ein feindliches Geschoss gehalten und in der Folge dann kurz nach dem Start bei Teheran abgeschossen. Präsident Rohani sprach von einem unverzeihlichen Fehler.