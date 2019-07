Der Iran lehnt eine internationale Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf ab.

Vize-Präsident Jahangiri sagte nach Angaben der iranischen Nachrichten-Agentur IRIB, ein solcher Einsatz würde weitere Unsicherheit in die Region bringen. Ausländische Kräfte hätten am Golf nichts zu suchen.



Der britische Außenminister Hunt hatte gestern angekündigt, eine von der EU angeführte Schutzmission für den Persischen Golf zusammenzustellen. Hintergrund ist die Festsetzung des britischen Tankers "Stena Impero" durch die iranischen Revolutionsgarden.



Die Links-Partei lehnte eine Beteiligung deutscher Soldaten an einem solchen Einsatz ab. Ihr außenpolitischer Sprecher Liebich sagte im Deutschlandfunk, dies sei kein europäischer Konflikt. Die Bundesrepublik solle hier nicht hineingezogen werden. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Gauland, meinte hingegen, der britische Vorschlag sei absolut vernünftig. Schließlich gefährde der Iran einen wichtigen Handelsweg.