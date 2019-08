Der Iran hat nach Angaben der Revolutionsgarden eine neue Rakete getestet.

Das meldet die Nachrichtenagentur Tasnim. Details zu der Waffe wurden nicht genannt. Ziel sei es, die Abschreckung zu verstärken. Erst am Donnerstag hatte der Iran ein neues Raketenabwehrsystem präsentiert. Es soll dem russischen Flugabwehr-System S-300 ähneln.



Im Juni wurde mit einer Boden-Luft-Rakete eine US-Aufklärungsdrohne über dem Persischen Golf abgeschossen. Dies hatte die Spannungen mit den USA weiter verschärft. Präsident Trump will die Führung in Teheran mit Sanktionen zu einem strengeren Abkommen über ihr Atom- und Raketenprogramm zwingen. Er hat das internationale Atomabkommen mit dem Iran deswegen im vergangenen Jahr aufgekündigt.