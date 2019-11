Der Iran hat nach mehr als vier Jahren die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage Fordo wieder aufgenommen.

Das teilte ein Sprecher der iranischen Atomorganisation mit. Die Anreicherung erfolge auf fünf Prozent. Das ist mehr als die 3,67 Prozent, die das Atomabkommen von 2015 Teheran erlaubt.



Mit der höheren Urananreicherung in der Anlage südlich von Teheran verstößt das Land bewusst gegen den Vertrag. Die Führung in Teheran will den Druck auf Deutschland und die anderen Vertragspartner erhöhen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Das Abkommen soll verhindern, dass der Iran Nuklearwaffen entwickelt. Vor Unterzeichnung des Abkommens hatte die Urananreicherung im Iran bei 20 Prozent gelegen.



Die USA waren 2018 einseitig aus dem Atomvertrag ausgestiegen und wollen mit Hilfe von Sanktionen das Land zu einem neuen Abkommen mit schärferen Auflagen zwingen. - Die russische Führung erklärte, man setze trotz des jüngsten Verstoßes weiter auf einen Dialog mit dem Iran.