Der Iran rückt weiter von seinen Verpflichtungen aus dem internationalen Atomvertrag ab.

Präsident Rohani kündigte an, man werde in der Anlage von Fordo wieder mit der Anreicherung von Uran beginnen. Zugleich betonte Rohani, alle Schritte könnten zurückgenommen werden. Teheran werde sich wieder an den Atomwaffenvertrag halten, wenn dies auch die anderen Unterzeichnerstaaten täten.



Die USA haben das Abkommen von 2015 einseitig aufgekündigt und Sanktionen gegen den Iran verhängt.