Der Iran hat angekündigt, heute seine Urananreicherung weiter hochzufahren.

Ein Regierungsvertreter in Teheran sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man werde einen weiteren Teil des Abkommens nicht mehr einhalten. Demnach soll die Urananreicherung auf einen Grad von 5 Prozent ausgebaut werden. Das internationale Abkommen sieht eine Höchstgrenze von 3,67 Prozent vor. Heute läuft ein Ultimatum ab, das Teheran den EU-Staaten gesetzt hat. Diese sollten Wege finden, um die US-Sanktionen abzufedern. Am Abend telefonierte Frankreichs Staatschef Macron mit dem iranischen Präsidenten Ruhani. Beide hätten sich darauf verständigt, bis zum 15. Juli nach Voraussetzungen für die Wiederaufnahme eines Dialogs mit allen Parteien zu suchen, teilte Macrons Büro in Paris mit.



US-Präsident Trump hatte das Atomabkommen vor einem Jahr einseitig aufgekündigt und neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Er will damit Neuverhandlungen über schärfere Regelungen erzwingen. Die anderen Vertragspartner, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland stehen bislang aber zu der Vereinbarung.