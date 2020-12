Im Iran ist das Todesurteil gegen den Blogger und Dissidenten Ruhollah Sam vom obersten Gericht bestätigt worden.

Ihm wird vorgeworfen, mit seiner Webseite "Amad News" Propaganda gegen die Regierung betrieben und Menschen zu teils gewaltsamen Protesten angestiftet zu haben. Sam war im Juni von einem Revolutionsgericht in Teheran zum Tode verurteilt worden. Er hatte 2009 unter anderem über Manipulationen bei der Wiederwahl des damaligen Präsidenten Ahmadinedschad berichtet. Der Blogger war zunächst über Malaysia nach Frankreich geflohen und hatte wiederholt Interviews mit persisch-sprachigen Sendern im Ausland geführt, in denen er Kritik an der Führung in Teheran übte. Später soll er von iranischen Sicherheitskräften in den Irak gelockt und von dort zurück in sein Heimatland verschleppt worden sein.



Vor seiner Verurteilung hatte sich Sam bei mehreren Gerichtsterminen schuldig bekannt und um Vergebung gebeten.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.