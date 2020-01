In Teheran und anderen iranischen Städten hat es Proteste gegen die politische und religiöse Führung des Landes gegeben. Hintergrund ist das Eingeständnis der Islamischen Republik, die ukrainische Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord abgeschossen zu haben - nach Darstellung der Revolutionsgarde "versehentlich".

Zuvor hatten die Behörden einen Abschuss tagelang bestritten. In Teheran versammelten sich hunderte Demonstrierende vor zwei Universitäten, der Amirkabir- und der Sharif-Hochschule. Viele warfen dem Regime vor, sie belogen zu haben und kritisierten explizit den Obersten Führer, Ayatollah Khamenei. Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas gegen die Menge vor. Auch iranische Nachrichtenagenturen berichteten über die Proteste.



Bei der Kundgebung wurde für kurze Zeit auch der britische Botschafter Macaire festgenommen. Das Außenministerium in London reagierte empört und sprach von einer eklatanten Verletzung internationalen Rechts.

Vollständige Klarheit gefordert

Bei dem Abschuss des ukrainischen Flugzeugs waren alle 176 Passagiere ums Leben gekommen, unter ihnen zahlreiche Kanadier. Der kanadische Premierminister Trudeau forderte den iranischen Präsidenten Rohani auf, für vollständige Klarheit über das Geschehen zu sorgen. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel. Die Ukraine stellte Entschädigungen an die Familien der Opfer in Aussicht.



Nach den bisherigen Angaben der iranischen Revolutionsgarde wurde die ukrainische Maschine versehentlich für ein feindliches Geschoss gehalten und in der Folge dann kurz nach dem Start bei Teheran abgeschossen. Präsident Rohani sprach von einem unverzeihlichen Fehler.