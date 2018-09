In der iranischen Stadt Ahwas haben tausende Menschen an einer Trauerfeier für die mehr als 20 Opfer des Anschlags vor zwei Tagen teilgenommen.

Dabei wurden die Särge, die mit Fahnen bedeckt waren, durch die Straßen getragen. An einer Zeremonie vor einer Moschee im Stadtzentrum nahmen auch Regierungsvertreter und Kleriker teil. Bei dem Anschlag auf eine Militärparade hatten vier Männer in Uniform auf eine Tribüne gefeuert. Zu der Gewalttat bekannte sich neben der Terrormiliz IS auch eine Separatistenbewegung. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Chamenei kündigte Vergeltung an und warf Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, in das Geschehen verwickelt zu sein. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte eine rückhaltlose Aufklärung.